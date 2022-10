Totti e Ilary sotto lo stesso tetto | ecco come comunica l’ex coppia

(Di lunedì 10 ottobre 2022)stanno vivendolonella villa dell’Eur a Roma con i loro figli ma il loro rapporto dentro la casa sarebbe limitato all’indispensabile: i due comunicherebbero attraverso messaggisi sono lasciati da oltre tre mesi e il prossimo 14 ottobre si terrà la prima udienza di separazione e in attesa di quel giornoBlasi e Francescostanno vivendolo, ma il loro rapporto è ridotto al minimo indispensabile e pare che i due stianondo attraverso messaggi WhatsApp. A riferirlo è Fanpage.it che riporta le dichiarazioni di alcuni amici della ex...

La data della prima udienza tra: c'è grande attesa Come noto da alcuni, la prima udienza per la separazione tra FrancescoBlasi , una coppia che aveva fatto sognare i ...La guerra dei Roses , qualcuno l'ha già soprannominata. Perché la causa di separazione tra l'ex coppia d'oro(che un tempo avevamo eletto, complice la simpatia e la serie famigliare che avrebbero dovuto girare insieme, i nuovi Sandra a Raimondo), li sta trasformando nei nuovi Kathleen Turner e ...Ilary Blasi e Totti finiscono in tribunale: lei vuole riavere le sue borse. Ecco quello che potrebbe accadere durante la prima udienza.Totti fuori controllo. Il Pupone lo ha fatto davvero. Che sgarbo alla Blasi! Ecco cosa ha combinato alle sue ex cognate, Silvia e Melory ...