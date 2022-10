Toto - ministri | il Governo dei bookmaker | Panetta all' Economia | niente Viminale per Salvini

Secondo Agipronews, agli Esteri andrebbe Antonio Tajani mentre Giulia Bongiorno è a cavallo fra Interno e ...Quella del ministero dell'Economia sembra essere la casella più difficile da riempire per Giorgia Meloni . Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, la leader di Fratelli d'Italia ...Governo, il totoministri: dopo il no di Panetta arriva il nome di Scannapieco. Meloni all'Economia vorrebbe un tecnico.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...