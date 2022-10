Torta salata ripiena di scarola ! Io la faccio così ed è buonissima e facile da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La ricetta golosa:allaLa ricetta che ti presentiamo oggi è un classico della cucina napoletana. Quella che trovi qui sotto è la versione più dimessa e povera della ricetta, il che non significa di certo la meno buona, anzi. A Napoli va forte quella fatta con la pasta brisée: niente paura, la trovi anche già pronta. La ricetta golosa:allala ricetta canonica di questaallavede due strati di pasta per pizza farciti con dell’indivia cotta in padella con olive, uvetta e capperi. È fantastica se consumata tiepida, ma è strepitosa anche fredda. A Napoli di solito la tagliano a quadrati, prima di ...