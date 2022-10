Tolta la maschera | la faccia è sempre la stessa Le reazioni dei follower alla nuova Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A subìre più di tutti questa fase incerta di formazione del nuovo governo e istituzionalizzazione di Giorgiasono forse proprio gli elettori del suo partito. La virata è stata brusca, da “pacchia finita per l’Europa” ai tweet in cui si complimenta con von der Leyen, dal nofiducia al “governo dei migliori” di due anni fapromessa di un governo di tecnici. E anche, non dimentichiamolo, dalle proteste contro il green pass al sodalizio con il premier che lo ha introdotto, potenziato e sostenuto. Sotto ai post di Giorgiae sostenitori, che prima applaudivano senza incertezze a ogni sua presa di posizione, si trovano ora a doversi misurare con questi nuovi toni, più moderati e istituzionali. E si trovano ancora entusiasti per la vittoria, ma un po’ spaesati dal cambio di ...