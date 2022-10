Tim | slitta oltre il 31 ottobre l' offerta di Cdp per la rete

(Di lunedì 10 ottobre 2022)il 31l'di Cassa Depositi e Prestiti per ladi Tim, tassello per la nascita dellaUnica. "Cdp Equity , Macquarie e Open Fiber hanno comunicato che il processo di ...

la Repubblica

oltre il 31 ottobre l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti per la rete di, tassello per la nascita della Rete Unica. "Cdp Equity , Macquarie e Open Fiber hanno comunicato che il processo di ......15% Eur / Usd 0,9699 - 0,43% Spread 254,6 Dati di mercato Leggi anche Troppe incognite sulla rete unica:non riesce a uscire dalla palude Cdp, Di Stefano verso l'uscita. La rete unica perde il ... Scambio di lettere tra Tim e Cdp, la rete unica slitta ancora Slitta oltre il 31 ottobre l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti per la rete di Tim, tassello per la nascita della Rete Unica. (ANSA) ...Tanto tuonò che piovve. Da settimane si susseguono voci forti e chiare sullo scontro fra diverse visioni del progetto rete unica. Slittano i tempi per il progetto rete unica targato CDP-Open Fiber. Og ...