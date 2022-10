The Walking Dead | un nuovo easter egg di Invincible sigla ancor di più il legame creativo fra le serie

Survived the Shows

Il marito della protagonista, Chris, è interpretato da Jeff Hephner , mentre la figlia Carly è interpretata da Cailey Fleming , nota per il ruolo di Judith Grimes nella serieDead. ...Mentre le settimane scorrono inesorabilmente verso la fine diDead (recuperate il nostro riassunto diDead per rivivere tutta la saga), ci apprestiamo alla visione di questo secondo episodio dell'ultimo blocco dell'undicesima stagione ... The Walking Dead 11: Anticipazioni dell'episodio 20! - VIDEO - Un nuovo easter egg presente all'interno di The Walking Dead avvicina ancor di più ,dal punto di vista creativo, la serie a Invincible, sottolineando una vicinanza tutta loro e particolare.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...