“The Grand Bolero” | il thriller romantico al cinema TRAILER

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La pellicola, in concorso per i David di Donatello 2023 sarà proiettata il 21 e 23 ottobre nelle sale UCIs e SpazioVenerdì 21 ottobre ore 21.40 – CityLife Anteo e domenica 23 ottobre alle 21.15 al Capitol Anteo spazio, il regista Gabriele Fabbro presenterà al pubblico, la sua opera prima The, unsugli organi a canne, girato nel 2020, in pieno lockdown tra Lodi, Bergamo e Monza. Il film, attualmente in classifica suItaliano.info come uno dei film italiani più premiati del 2022, è stato presentato all’Austin Film Festival ed è ufficialmente in concorso per i David di Donatello 2023. Theè una storia di forti ossessioni incentrata su Roxanne (Lidia ...