The Boogeyman lancia la sfida | “Bray Wyatt | sto venendo a prenderti”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ha shockato il mondo effettuando il suo surreale ritorno in WWE in quel di Extreme Rules 2022, il momento ha catturato anche l’attenzione di un altro personaggio inquietante. Theha infatti espresso con un Tweet la sua intenzione di voler affrontare il White Rabbit in quello che sarebbe un suggestivo scontro tra due dei character ‘horror’ più celebri nella storia della WWE. ‘Sta per accadere’ A partire dal momento in cuiha effettuato il suo ritorno in WWE, Theha iniziato a mandare dei segnali inequivocabili nei confronti dell’ex Universal Champion. I fan sono rimasti colpiti dai messaggi dinei confronti del White Rabbit tra cui spicca un collage con le immagini di The...