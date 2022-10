Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | l’Italia femminile sfiora gli ottavi e lancia chiari segnali di crescita

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Idi, disputati a Chengdu, in Cina, hanno vistodi Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina,re l’accesso aglidi finale dopo aver chiuso al terzo posto il girone alle spalle di Hong Kong e Francia, ma davanti a Brasile e Sudafrica. Le azzurre hanno perso nettamente contro Hong Kong ed hanno lottato e ceduto alla Francia, ma oltre al successo sul Sudafrica, è da ricordare la vittoria per 3-1 sul Brasile, accreditato della seconda fascia in sede di sorteggio, mentreera in quarta. La rapida ascesa della giovanissima Nicole Arlia ha permesso ad Elena Timina di rimescolare le carte potendo contare su ...