Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | l’Italia femminile sfiora gli ottavi di finale e lancia chiari segnali di crescita

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Idi, disputati a Chengdu, in Cina, hanno vistodi Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina,re l’accesso aglididopo aver chiuso al terzo posto il girone alle spalle di Hong Kong e Francia, ma davanti a Brasile e Sudafrica. Le azzurre hanno perso nettamente contro Hong Kong ed hanno lottato e ceduto alla Francia, ma oltre al successo sul Sudafrica, è da ricordare la vittoria per 3-1 sul Brasile, accreditato della seconda fascia in sede di sorteggio, mentreera in quarta. La rapida ascesa della giovanissima Nicole Arlia ha permesso ad Elena Timina di rimescolare le carte potendo ...

OA Sport

Medaglie di bronzo già assegnate ieri a Giappone e Corea del Sud . Torneo maschile - Finale Cina - Germania 3 - 0Oggi, domenica 9 ottobre 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP di Astana e Tokyo e WTA di Ostrava e Monastir, ilcon ia squadre, il volley femminile con i, il judo con i, il tiro a volo con i, i motori con il GP del ... Tennistavolo, Mondiali a squadre 2022: nella finale maschile Cina-Germania 3-0 Una nuova settimana di sport ha inizio quest’oggi, lunedì 3 ottobre. Eventi da seguire a partire dalle prime ore del mattino come i Mondiali di tennistavolo a squadre in corso di svolgimento in Cina.Si è giocata questa mattina la sfida tra Italia e Francia ai Mondiali di Chengdu, match valevole per il secondo posto nel Gruppo 3, e per l’accesso agli ottavi di finale. La vittoria è andata alle fra ...