Tennis&Friends | Onorato | Felici di essere riusciti a coinvolgere oltre 2mila ragazzi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Siamodi, dalle elementari alle superiori, per farli fermare e riflettere sull'importanza di fare prevenzione, soprattutto con uno stile di vita sano, pratica sportiva e alimentazione corretta”. Così Alessandro, assessore allo Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, parlando a margine della manifestazione Tennis&Friends, giunta all'11esima edizione. È importantei giovani “dopo 2 anni pandemici dove sono rimasti chiusi nelle case, con la dad e senza possibilità di socializzare e fare sport”, ha sottolineato l'assessore al Foro Italico, “dobbiamo riprendere possesso della città ...

La Repubblica

Dal 17 al 23 ottobre BCPNapoli Cup ATP250. 'La forza delClub Napoli - racconta il presidente del circolo partenopeo, Riccardo Villari - è quello di interpretare. Da 100 anni siamo in ...Leggi i commenti: tutte le notizie 10 ottobre - 08:43 Napoli, l’Arena del tennis torna sul lungomare: campo blu e tribune per 4 mila spettatori Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “La sanità pubblica è vicina a Tennis&Friends, è un format già conosciuto a livello internazionale, ma che ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Affluenza e partecipazione da record al Foro Italico per Tennis & Friends - Salute e Sport il progetto sociale che da dodici anni sostiene e promuove la prevenzione, ...