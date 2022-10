Tennis | quando torna Jannik Sinner? Obiettivo Vienna | speranza Napoli

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una situazione quasi del tutto compromessa.è ai box e non si conosce ufficialmentetornerà a giocare. Il forfait nel torneo di Firenze, che prende il via quest’oggi, è la conseguenza di qualcosa che non ci voleva. L’altoatesino, come è noto, è stato costretto al ritiro nella semifinale del torneo di Sofia (Bulgaria) contro Holger Rune a causa di un infortunio alla caviglia subìto nel corso del terzo set del match in questione. A questo punto, il traguardo ATP Finals è sempre più lontano, visto che l’attuale posizione dinella Race è la 13ma e i punti di distacco da Taylor Fritz non sono pochi: l’americano, vincitore dell’ATP500 a Tokyo, ha un margine di vantaggio di 575 lunghezze. Si considera il californiano dal momento che Novak Djokovic, attualmente n.10 di questa graduatoria, ha la ...