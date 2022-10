Tennis Cup Napoli | Binaghi | “Il più grande torneo mai organizzato”

Lo dice il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che torna a parlare del conflitto in Ucraina a margine della sua partecipazione alla presentazione dellaNapoli. "Il sistema ...Presentato il torneo ATP 250Napoliby Banca di Credito Popolare , in scena nel capoluogo campano dal 17 al 23 ottobre. La conferenza stampa che ha inaugurato l'evento ha visto la presenza del presidente della ...Napoli accoglie il circuito Atp di tennis. Dal 17 al 23 ottobre si svolgerà nel capoluogo campano il torneo Atp 250 Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Il torneo, che ...Presentato il torneo ATP 250 Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare , in scena nel capoluogo campano dal 17 al 23 ottobre. La ...