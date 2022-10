Tennis | Bj King Cup | ecco le cinque azzurre per Glasgow

Garbin convoca Bronzetti, Cocciaretto, Giorgi, Paolini e Trevisan ROMA - In vista delle Billie JeanCup by Gainbridge Finals 2022, che si giocheranno sul veloce indoor all'"Emirates Arena" di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre, la capitana della Nazionale italiana, Tathiana Garbin, ha ...Dall'8 al 13 novembre all'Emirates Arena di Glasgow andranno in scena le Billie JeanCup Finals 2022 e, in vista di questo appuntamento, la capitana della Nazionale Italiana, Tathiana Garbin , ha diramato la lista delle cinque tenniste convocate. Sono presenti Lucia Bronzetti, ...The Billie Jean King Cup was founded back in 1963 and is the premier international team tournament in women’s tennis. From 1995 to 2020, the competition was called the Fed Cup before being renamed in ...La capitana azzurra Tathiana Garbin ha diramato l’elenco delle cinque tenniste italiane che prenderanno parte alla spedizione scozzese per le Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022. Le Billie ...