Tennis | Atp Firenze | Maestrelli ko al primo turno

(Di lunedì 10 ottobre 2022), 10 ott. - (Adnkronos) - Francescoesce di scena aldel torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 612.000 euro). Il 19enne pisano, numero 186 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede allo statunitense Jeffrey John Wolf, numero 75 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1 in poco meno di due ore.

Sono numerosi i tennisti che cercheranno di raggiungere importanti risultati in quest'ultima parte di stagione per ottenere la qualificazione alleFinals di Torino. Per quanto riguarda ..."Il tennis italiano sta vivendo un periodo straordinario. Lo dicono i risultati, ma anche il grandissimo interesse degli appassionati verso il nostro sport. (ANSA) ...