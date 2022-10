Tananai torna con Abissale | singolo che mostra il suo lato malinconico

(Di lunedì 10 ottobre 2022)concheil suointimo eEsce mercoledì 12 ottobre, il nuovodiche sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Scritto, composto e prodotto interamente dasegna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore cheil suopiù intimo e. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore ...

Tananai torna con "Abissale": il nuovo singolo fuori mercoledì Esce mercoledì 12 ottobre 2022 "Abissale", il singolo di Tananai che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio ...Il mistero su Tananai - immobile come una statua davanti a un negozio in via Dante a Milano - potrebbe essere risolto. Lunedì è stata lanciata ufficialmente la notizia sull'uscita del suo prossimo sin ...