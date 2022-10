Stromboli | è allerta arancione | nuovi crolli nell' area del cratere

(Di lunedì 10 ottobre 2022) - Da giorni il vulcano ha ripreso in modo sempre più intenso, la sua attività. I flussi lavici stanno rallentando, come evidenzia l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma dal, ...

- Da giorni il vulcano ha ripreso in modo sempre più intenso, la sua attività. I flussi lavici stanno rallentando, come evidenzia l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma dal cratere, ...è stata emanata l'arancione dopo il crollo di una parte della terrazza craterica. Dal cratere del vulcano cenere, lava e lapilli scendono verso il mare creando enorme nuvoli di ...Stromboli, sale il livello di allerta: il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio dal livello giallo ad arancione per la situazione ...Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo ad arancione, "alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione odierna co ...