Stromboli | è allerta arancione dopo la nuova eruzione | cosa sta succedendo sull’isola – VIDEO

Ma in cosa consiste questo passaggio diper l eruzione delloIn poche parole, sale l attenzione, sia per quanto riguarda le attività di monitoraggio del vulcano, sia a livello ...Ieri il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio diper- che i residenti tra affetto e diffidenza chiamano 'Iddu' ('Lui') - dal livello giallo ad arancione e ...Il professore dell'Università di Firenze: "L'attenzione era alta, ma l'evento è stato improvviso. Non era un allarme chiaro" ...Nuova esplosione del vulcano intorno alle 4 del mattino. LIPARI (ME) – Allerta arancione a Stromboli dopo la nuova eruzione oggi, intorno alle 4 del mattino, sull’isola. La nuova esplosione del ...