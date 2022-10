Corriere dello Sport

Ilaveva bisogno di alcuni accorgimenti per trovare maggiore equilibrio, e Pioli ha effettuato quattro mosse decisive che hanno portato i rossoneri ad avere supremazia territoriale, ad essere ...JONIX , PMI Innovativa quotata su Euronext Growthe specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor e delle superfici, ...di mercato abbiamo adattato la nostra... Strategia Milan, le mosse di Pioli che hanno abbattuto la Juve De Ketelaere salta il Chelsea (LaPresse) Ultimecalcionapoli.it Milan, infortunio De Ketelaere: salta il Chelsea La lista degli indisponibili è lunga e corposa. Per questo motivo sarà necessario ...MILANO - Nel manuale di come rigenerare una squadra di calcio dopo una pesante sconfitta, verrà inserita sicuramente Milan-Juventus. Il merito di Stefano Pioli è di aver avuto coraggio nel ritoccare l ...