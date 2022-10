Strategia Lgbt Pro Vita Famiglia | Governo Meloni blindi il Miur No a Bernini

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Roma, 10 ottobre 2022. «L’approvazione della cosiddettaNazionale+ 2022-25 da parte delDraghi su proposta del Ministro Bonetti è un vergognoso regalo in extremis alla lobbygiunto dopo l’esito delle elezioni del 25 settembre, che hanno chiaramente espresso una maggioranza contraria alle politiche ‘arcobaleno’ della sinistra. Ci aspettiamo che ilvagli con attenzione questo documento e trattenga solo ciò che è effettivamente finalizzato al contrasto di discriminazioni sociali, stralciando qualsiasi riferimento all’ambito scolastico, che consentirebbe alle associazionidi continuare a entrare indisturbate nelle scuole, come fanno da anni, per diffondere l’ideologia gender e l’agenda politica connessa. Il ...

Elena Bonetti, proprio nel Dipartimento per le Pari Opportunità, si era infatti fatta portavo della strategia nazionale Lgbt+ 2022 - 2025, un documento 'per fornire misure e azioni concrete per la ... La prima forza politica a cambiare strategia e scegliere di correre da sola è stato il partito ... soprattutto vertenti sui diritti civili e della comunità Lgbt e sulla possibilità di un appoggio o un ...