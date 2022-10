Stoccarda | esonerato Materazzo | tre i nomi per la successione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ancora una panchina saltata in Bundesliga, questa volta è il momento delloil tecnico statunitense Pellegrino, tecnico del club dal 2020. Fatale è stato l’avvio di stagione in cui sono state collezionate 4 sconfitte e 5 pareggi, con un penultimo posto in classifica. Si ipotizzano tre tecnici per la sua: Domenico Tedesco, Gerardo Seoane e Peter Bosz. SportFace.

Pellegrino Matarazzo non è più l'allenatore dello Stoccarda: il club tedesco ha annunciato l'esonero del tecnico, fatale la sconfitta interna con l'Union Berlino.