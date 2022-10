Stellantis - Nuovo accordo per le materie prime | cobalto e nichel arriveranno dall' Australia

(Di lunedì 10 ottobre 2022)compie un altro passo avanti nel percorso per assicurarsi forniture stabili dellenecessarie per le batterie delle auto elettriche. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha sottoscritto con l'na Gme Resources un memorandum d'intesa non vincolante per l'approvvigionamento di prodotti a base di solfato diestratti dal progetto di sviluppo NiWest Nickel-Cobalt, inOccidentale. Il progettono. NiWest produrrà circa 90.000 tonnellate annue dei due materiali che saranno lavorati in un sito a circa 30 chilometri'impianto Murrin Murrin della multinazionale Glencore, la più grande minierana di. ...

Il memorandum d'intesa rappresenta il primo passo verso la potenziale partnership a lungo termine per il futuro acquisto dal NiWest Nickel-Cobalt Project di prodotti a base di solfato di cobalto e nic ...