Stellantis | la richiesta dei sindacati | Dall’anno prossimo +153 euro in busta paga contro l’inflazione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Presentata la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) 2023-2026 dei gruppi, Cnhi, Iveco, Ferrari daifirmatari Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Per la parte economica laper il 2023 e’ di un incremento salariale dell’8,4% pari a 153medi mensili. L’obiettivo e’ il pieno recupero del. Lae’ poi di un aumento del 4,5% nel 2024 e del 2,5% nel 2025. Il Ccsl e’ in scadenza a fine 2022 e riguarda circa 68mila dipendenti. Le richieste sono state presentate durante l’assemblea dei delegati sindacali. Fra le altre richieste sindacali che hanno un rilievo economico, c’è quella di aggiornare e migliorare il premio annuale, di rivalutare la indennità di funzioni direttive, introdurre un sistema ...

