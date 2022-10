Stellantis con australiana Gme per materiali batterie

Un accordo definitivosarebbe un passaggio fondamentale per portare avanti il NiWest Project fino ad arrivare alle operazioni commerciali", afferma Paul Kopejtka, amministratore ...Dopo gli accordiVulcan Energy e Controlled Thermal Resources per Europa e Nord America,va in Australia per assicurarsi nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e la fornitura di batterie. ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Si profila un avvio in calo per le Borse europee, tra timori per il rialzo dei tassi da parte delle banche centrali e escalation in Ucraina (sono in c ...L’obiettivo è raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030. «Stellantis è un partner di altissimo livello e Gme è onorata di aver sottoscritto ...