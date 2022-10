Stefano De Martino e Belen | la vita in famiglia con Santiago | ' Le sere in casa | davanti alla tv'

Deè sempre stato molto restio a raccontare la sua vita privata. Ma dopo un tira e molla con Belen Rodriguez , lungo quasi dieci anni, adesso i due sono davvero felici. E anche l'ex ...Desi racconta tra passato, presente e futuro. Non mancano le parole anche sul figlio Santiago e su Belen Rodriguez Dopo aver fatto parlare per il nuovo super acquisto, con una casa ...“FantaStep" è il filo conduttore del nuovo appuntamento con "Stasera tutto è possibile" il comedy show con Stefano De Martino in prima serata su Rai 2.Stefano De Martino è sempre stato molto restio a raccontare la sua vita privata. Ma dopo un tira e molla con Belen Rodriguez, lungo quasi dieci anni, adesso i due sono davvero felici. E ...