Spy-story in Germania | licenziato il capo della cybersicurezza | contatti con la Russia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non è ancora ufficialmente una spy-, ma già ne vedono gli effetti. Ildei servizi tedeschi per laverràdopo che sono emersi suoi legami con la. Lo fanno sapere fonti governative a Berlino. Secondo i mezzi d’informazione, Arne Schoenbohm (nella foto), direttore del Bsi – Ufficio federale per la sicurezza informatica – avrebbe perso la fiduciaministra dell’Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, e questa mattina è stata annullata una presentazione congiuntaministra Faeser e di Schoenbohm del rapporto annuale Bsi alla stampa. È Arne Schoenbohm, direttoreBsi Nel recente passato Schoenbohm ha subito molte critiche per possibilicon ambienti dell’intelligence ...

