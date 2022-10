(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il presupposto, oserei dire quasi scontato, è che lottavamo, lottiamo e lotteremo fino al termine per tenercene tre dietro. Non sarà...

Calciomercato.com

Anche Sala sembra andaregiri, così come l'ucraino. Ci sembra veramente poco per chi invece deve correre, cantare e portare la croce nella zona nevralgica del campo. In avanti poi diventa ...Altrimenti si pedala male e si finisce di andarestrada. Speziamania: fuori casa il calvario prosegue, eccome. | Serie A Il presupposto, oserei dire quasi scontato, è che lottavamo, lottiamo e lotteremo fino al termine per tenercene tre dietro. Non sarà impresa facile, esattamente come è stato nelle due precedenti stagi ...