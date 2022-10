Spal | De Rossi e Aglietti per la panchina | le ultime

Leggi su calcionews24

La Spal ha deciso di esonerare Venturato alla luce dei risultati sin qui ottenuti in campionato, la società pensa a De Rossi per la panchina. L'ex Roma e collaboratore di Mancini nella nazionale italiana è il primo nome della lista. Tacopina pensa proprio a De Rossi con cui avrebbe già avuto i primi contatti e ce ne saranno altri in questi giorni. Lo riporta Gianluca Di Marzio.