Soraia difende il fidanzato Luca Salatino e Nikita | “Cristina lo sta provocando”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip 7, abbiamo assistito ad un grosso crollo emotivo di. Il noto ex tronista ha pensato di lasciare il gioco. Tutto è nato dopo cheQuaranta ha giudicato molto malizioso un massaggio chesi è fatto fare daPelizon., nelle ultime ore, proprio a, ha confessato la sofferenza per la lontananza con la sua fidanzata. Ed indovinate chi è intervenuta direttamente sulla questione? Proprio la sua ragazza,Ceruti. GF Vip 7,: nessuna malizia in, si scaglia controQuarantaCeruti ha deciso di esprimere la sua opinione tramite i social dopo quanto accaduto nella casa ...