Sopravvissuti | le anticipazioni della seconda puntata

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Cosa nascondono Luca Giuliano e gli altri naufraghi che si sono imbarcati sulla Arianna? E chi la misteriosa donna che recuperano in mare? Ruota attorno a queste domande ladi, la serie di Rai1 con Lino Guanciale e Barbora Bobulova, una coproduzione europea che racconta la storia di un'imbarcazione che dopo pochi giorni di navigazione scompare dai radar. Solo la metà dell’equipaggio verrà recuperato vivo, un anno dopo: sono sconvolti ma ancora vivi e in un gioco di rimandi tra presente e passato si scoprirà quale segreto custodiscono. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 10 ottobre., leIn un continuo gioco tra passato e presente, l'episodio comincia con i ...

SECONDA PUNTATA In questa seconda puntata di Sopravvissuti Rai1 manda in onda due episodi della serie, Alla deriva e Stranieri. Anticipazioni: la trama Episodio 3 – Alla deriva: una falla nella barca mette in grave pericolo la vita dei sopravvissuti. Si adoperano subito ... Doppie vite e ossessioni dei superstiti al naufragio vengono a galla.