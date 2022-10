Sopravvissuti | De Martino o La rivincita? La tv del 10 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie ““. Verranno proposti due episodi dal titolo “Alla deriva” e “Stranieri”., Nel primo, in barca, dopo la tempesta, idevono riparare una falla a costo di grandi sforzi. Intanto a bordo serpeggiano le tensioni ed esplodono i primi conflitti. Nel presente, il ritorno alla normalità sembra impossibile. Léa rivede sua sorella Adèle e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca riesce a stargli accanto… Nel secondo, isalvano in mare una donna che sostiene di non ricordare nulla. La sua presenza a bordo aumenta i conflitti tra l’equipaggio. Nel presente, mentre Anita è in caduta libera e rischia la sospensione, i...