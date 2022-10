Sopravvissuti | anticipazioni terza puntata di lunedì 17 ottobre 2022

(Di lunedì 10 ottobre 2022)è la nuova fiction di Rai1 che racconta le conseguenze di un naufragio. Cosa nascondono i? Cos’è successo durante il periodo lontano da casa? Cosa li aspetta adesso? Il pubblico lo scoprirà nel corso delle sei serate. Di seguito leaggiornatedopoPrimadi1×01: Quando l’Arianna salpa dal porto di Genova, tutti festeggiano la traversata dedicata alla figlia di Armando Leone (armatore degli omonimi cantieri), scomparsa prematuramente. Stefano aspetta il fratello Lorenzo che si deve imbarcare ma è, come al solito, in ...

puntata 17 ottobre/ I superstiti temono un contagio sull'Arianna Intanto Adele chiede aiuto a Luca : vorrebbero portarle via la casa e non sa come fare. Il protagonista ...terza puntata 17 ottobre: si teme un contagio sull'Ariannatorna in onda su Rai1 con la terza puntata , sempre composta da due episodi. Ledel ...Anticipazioni fiction Rai1, terza puntata: i naufraghi nascondono un terribile segreto Stasera è andata in onda la seconda puntata di Sopravvissuti, la ...Sopravvissuti, anticipazioni terza puntata 17 ottobre: Luca e Sylvie ristabiliscono un rapporto, il protagonista vorrebbe tornare sui suoi passi ...