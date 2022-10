“Sono gay” Coming out bomba nello spettacolo | Madonna | irriconoscibile | dà la notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I fanletteralmente scioccati per due motivi. Parliamo degli ammiratori di, che ha fattoout all’improvviso sui social. In particolare, ha pubblicato un video su TikTok nella quale si è mostrata in un modo inatteso. In pochi l’avrebbero riconosciuta, se non avessero visto che si trattava del suo profilo ufficiale. Una situazione che ha preoccupato non poco tutti, visto che la grandissima cantante è sembrata non essere propriamente in uno stato fisico eccezionale. E dunque c’è anche un po’ di apprensione. A breve vi diremo tutto sue il suoout e soprattutto come si è registrato. Eppure a fine agosto scorso si era parlato del suo nuovo fidanzato. Lui è Andrew Darnell e lavora come modello. Ma da segnalare anche una sua esperienza in veste di attore nel teen drama ...