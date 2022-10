Social Bond Intesa Sanpaolo in EURO ha spopolato tra gli investitori ESG attenti ai rendimenti

11 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA Notizie Relazionate Facebook Metaverso Economia e Mercato SpecialeMeta raccoglie 10 miliardi di $ dalla vendita di: li investirà nel ...... dai greenai sustainable, dalle emissionia quelle sustainability - linked, insieme con l'andamento del settore e delle policy di riferimento in materia di sostenibilità Banca d'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il suo primo Social Bond per un valore nominale di €750 milioni. La domanda ha raccolto oltre €1,3 miliardi di ordini, con circa il 70% di investitori special ...