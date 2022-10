Smile | l' horror con Sosie Bacon ancora primo al box office Usa | 90 milioni di incassi globali

(Di lunedì 10 ottobre 2022)interpretato da, si conferma campione dial boxamericano e raccoglie quasi 90, flop per Amsterdam di David O. Russell. Non si arresta al corsa al boxUSA dell'Paramount, campione diper la seconda settimana consecutiva con 17,6che lo portano a sfiorare i 50in patria. Altri 40incassati dai mercati esterni portano il film interpretato dae diretto dall'esordiente Parker Finn a un incasso totale di 90. Come rivela la nostra recensione di ...

Non si arresta al corsa al box office USA dell'Paramount, campione di incassi per la seconda settimana consecutiva con 17,6 milioni che lo portano a sfiorare i 50 milioni in patria. Altri 40 milioni incassati dai mercati esterni ...Un grande risultato per uncostato molto poco. LEGGI - la recensione diNon è riuscito a piazzarsi in testa Il talento di Mr. Crocodile , nonostante ci sia una certa 'fame' di pellicole ...Smile, horror interpretato da Sosie Bacon, si conferma campione di incassi al box office americano e raccoglie quasi 90 milioni globali, flop per Amsterdam di David O. Russell. Non si arresta al corsa ...Smile vince nuovamente il weekend negli Stati Uniti, con una tenuta invidiabile per un horror. Partono male Mr. Crocodile e Amsterdam ...