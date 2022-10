Movieplayer.it

Welling , noto per il suo ruolo di protagonista nella serie tv, si è recentemente aperto riguardo a un episodio divertente avvenuto sul set della serie tv, con al centro Christopher ......New York Comic - Con 2022 è stato annunciato cheWelling farà parte del cast della serie The Winchesters , lo spin - off di Supernatural, con un ruolo ricorrente. L'attore, ex star di, ... Smallville: Tom Welling ha raccontato un esilarante e indimenticabile episodio sul set con Christopher Reeve Un nuovo aneddoto direttamente dal set di Smallville ci trasporta indietro nel tempo non soltanto agli anni di questa serie, ma a quelli ancora più indietro legati al suo protagonista all'interno dell ...L'attore Tom Welling farà parte del cast di The Winchesters, la serie spin-off di Supernatural in arrivo sugli schermi di The CW ...