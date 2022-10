Si apre la stagione degli sport invernali Armani vestirà gli atleti | svelata la collezione

Sciare

Si è tenuto questa mattina presso il Teatro Armani di Milano il Media Day FISI, tradizionale appuntamento di inizio, nel corso del quale è ...Gli osservatori considerano la settimana che sioggi come l'inizio delladegli utili, con quattro delle più grandi banche del mondo, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citi, in ... La Fisi apre la stagione nella sede di Armani, la sfilata dei top player Azzurri Domani, martedì 11 ottobre, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento settimanale con Le Iene, condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, accompagnati dagli interventi comici di Max Angioni ...È ai nastri di partenza la seconda stagione di "youTHeater" al Teatro del Parco di Mestre, che ritorna con la direzione artistica delle associazioni Farmacia Zooè, Macaco e Live Arts Cultures. A parti ...