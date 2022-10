Sessualità in terza età | disfunzione erettile per un adulto su tre

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Qualità della vita e dell`assistenza all`anziano tra i temi al centro del 36° Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio. In vista anche di una nuova configurazione del SSN, da parte dei geriatri è partito l`appello a tenere in considerazione alcuni elementi. Tra questi, l`importanza dell`uso della tecnologia, la comprensione dellanegli anziani, la lotta al declino cognitivo e alla demenza. Lafa parte della vita dell`anziano, pur acquisendo una diversa dimensione. Si caratterizza per l`interazione con le altre persone, per la necessità di affetto."Lanella persona anziana è un continente inesplorato e pieno di pregiudizi, in quanto si ritengono plausibili solo due estremi, che sia un essere asessuato o che sia affetto da perversioni, ma la realtà è più complessa e ...