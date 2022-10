Serie B1 | sconfitta all’esordio per l’Olimpia ma solo al tie-break

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – C’è da lavorare e questo lo si sapeva. Lo sa l’ambiente, la società, le atlete e anche coach Francesco Eliseo che da ormai quaranta giorni lavora con un gruppo totalmente rivoluzionato rispetto alla passata stagione e che ha bisogno di qualche tempo in più per amalgamarsi, trovare equilibri e soprattutto metabolizzare gli schemi di una pallavolo giocata in modo veloce. Detto questo, l’esordio stagionale inB1, Girone E, delVolley San Salvatore Telesino che tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso ha affrontato nel derby una coriacea e organizzata P2P Baronissi è comunque positivo. Le scelte – Coach Eliseo si presenta all’appuntamento con quasi tutto il roster al completo – tribunaper il neo arrivo Ylenia Vanni, squalificata per un turno – e ...

