Serie A | La ‘pizza della pace’ tra Bonazzoli e Verdi dopo un finale molto teso in Salernitana-Verona

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) 2022-10-10 09:31:38 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La partita trasi decide al 94? con un gol dell’ex Villarreal Boulaye Dia. La finepartita è stata pazzesca, non solo per il gol vittoria locale già nei minuti di recupero ma anche perché al 97? due espulsioni: una per Radovanovic e l’altra per Ceccherini dalla panchina. La tensione vissuta negli ultimi minuti è stata tremenda, mail fischio dell’arbitro è tornata la calma. Niente è andato alle major. Con l’adrenalina del gioco già bassa, si vedeva una delle immaginigiornatadi quelli che purtroppo si vedono raramente in questo calcio di alto livello altamente competitivo.e ...