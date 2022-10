Serie A | Alarma Dybala | un infortunio che potrebbe lasciarlo senza un Mondiale

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) 2022-10-10 00:10:57 Giorni caldissimi per il calcio italiano! allarme di dibala. Il giocatore argentino della Roma ha segnato un rigore appena iniziato il secondo tempo (2-1 contro il Lecce) e, nello stesso tiro di sinistro, ha subito una puntura muscolare che lo ha costretto a ritirarsi. Il suo viso era preoccupato. L’sarà determinato oggi ma ciò che ha lanciato gli allarmi sono le parole di José Mourinhoil suo allenatore, a fine partita: “Come sta? Dico male per non dire molto male, ma temo sia più male che male. Lo vedi di nuovo prima del 2023? Non sono un medico, non ho parlato con un medico, ma posso dire che è difficile. Anche parlando con Paulo non ho buone sensazioni”. Un peccato che possa escluderedal, e che gli ha fatto sospendere tutta l’agenda prevista per questo ...