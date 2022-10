Senato | Castellone M5s | ' opposizione intransigente | presidente sia di alto profilo'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Ci prepariamo a una legislatura in cui saremoresponsabile ma". Lo ha detto Mariolina, capogruppo uscente del M5S, alla registrazione per la nuova legislatura a palazzo Madama. "Giovedì si eleggerà ildel, speriamo che sia una figura diche possa rappresentare al meglio tutte le forze politiche. Noi daremo il benvenuto ai nuovi colleghi già domani in una riunione alla Camera con tutti i nuovi eletti", ha aggiunto la senatrice.

