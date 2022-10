Selena Gomez | My Mind & Me | il primo trailer anticipa i contenuti del progetto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildi: My; Me è stato pubblicato mettendo immediatamente in chiaro le coordinate delcon al centro l'artista planetaria.: My; Me, il nuovo docufilm al cui centro troviamo, si è finalmente mostrato con il suo. Al centro di questotroviamo la celebre artista mentre si apre sulle sue lotte con la salute mentale, attraverso un lavoro diretto e prodotto da Alek Keshishian (autore di "A letto con Madonna"). La scelta di condividere proprio oggi questo filmato non è casuale, dato che si tratta della Giornata Mondiale della ...

: My Mind & Me , il nuovo docufilm al cui centro troviamo, si è finalmente mostrato con il suo primo trailer . Al centro di questo progetto troviamo la celebre artista mentre ...: My Mind & Me ripercorre il viaggio durato sei anni, nei quali la cantante ha dovuto affrontare un trapianto di un rene per curare un ...Il primo trailer di Selena Gomez: My Mind & Me è stato pubblicato mettendo immediatamente in chiaro le coordinate del progetto con al centro l'artista planetaria. Selena Gomez: My Mind & Me, il nuovo ...Selena Gomez: My Mind & Me ripercorre il viaggio durato sei anni, nei quali la cantante ha dovuto affrontare un trapianto di un rene per curare un lupus.