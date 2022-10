Scatta la rappresaglia russa | bombardamenti anche su Kiev

Il Piccolo

... licenziamento per giustificato motivo soggettivo : anche questoin presenza di un ...dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di. ...l titolare del Bi&Ma Caffé stava rassettando il locale chiuso al pubblico e ha invitato i giovani a non occupare i tavoli ... Esercente rimprovera un gruppo di ragazzi, scatta la rappresaglia