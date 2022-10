Sarri | «La classifica? È una maratona e siamo al terzo chilometro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mauriziodopo Fiorentina-Lazio 0-4 «Loro hanno avuto le palle per pareggiare e sarebbe cambiata. Abbiamo sofferto con bella umiltà. Era una partita post-Europa per tutt’e due, loro sono calati più di noi». Quarta partita consecutiva senza subire gol. «Segnale buono, bisogna dare continuità, avere buona solidità di base risolve problemi. Stasera abbiamo difeso troppo basso, un po’ di confusione nella nostra area». La: «maratoneti, abbiamo fatto solo 3 chilometri, ne restano 39». «Vecino oggi era una necessità davanti alla difesa, Cataldi non ce l’ha fatta. Marcos non gioca 90 minuti da gennaio. Avevo parlato sia con Vecino sia con Luis Alberto. Avevo detto che dopo 60 minuti uno dei due avrebbe fatto il play». «Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di confusione nelle uscite, con la ...