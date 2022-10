Santa Marinella | Tidei sollecita Gualtieri per la riapertura del mercato dei fiori

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– “Ritengo necessario chiedere l’intervento al sindaco di Roma, l’On.le Roberto, a fronte del provvedimento preso per la chiusura deldi via Tronfale che comporterà ulteriori problemi ai molti floricoltori del Lazio e soprattutto di” ha dichiarato il sindaco della Perla Pietroin merito alla decisione presa in Campidoglio dopo il crollo di una parte del solaio delromano di via Trionfale avvenuto il 4 ottobre, dove fortunatamente non si sono registrati coinvolti, nonostante il bilancio sarebbe potuto essere più grave. Dopo la verifica da parte dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata inagibile e presa in considerazione una chiusura a tempo indeterminato. Per tale motivo la ...