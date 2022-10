San Giuliano Milanese | installato il nuovo Postamat presso l’ufficio postale di Sesto Ulteriano

CataniaToday

Alessandro, che l'ha accolta con entusiasmo dimostrando grande interesse per il NIABA e le sue attività. Tra gli eventi speciali di quest'anno la visita al maestoso Museo diMartino, co -...... IDI Istituto Dermatopatico dell'Immacolata, IRCCS OspedaleRaffaele, Villaggio della Sanità ... Flaminia Bolzan, Gabriella Carlucci, Gianni Rivera, Giampaolo Morelli, Gimmy Ghione,... Relais San Giuliano - Affascinante dimora storica ai piedi del Vulcano L’impianto di ultima generazione sostituisce il precedente ormai usurato. È dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi capaci di prevenire la clonazione ...In Prima Categoria il Calci vince il derby del ‘Lungomonte Pisano’ battendo in rimonta il San Giuliano (2–1). Sangiulianesi in vantaggio con Ada Esono nel recupero della prima frazione. Nella ripresa ...