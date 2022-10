Salute mentale e valore della resilienza dopo il Covid

Dal 1992 l'Organizzazione delle nazioni unite ha indetto per il 10 ottobre la Giornata mondiale della(World Mental Health Day) per promuovere la consapevolezza e la difesa contro lo stigma sociale. Ripercorriamo come è evoluto nel corso dei secoli l'atteggiamento della scienza e della ...Giornata Mondiale della2022: il decalogo e gli eventi da seguire Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della, la giusta occasione per fare il punto della situazione. Che non è delle ...Il 10 ottobre si celebra la giornata dedicata alla salute mentale, alla psicologa Carolina Traversi abbiamo chiesto come provare ad affrontare i ...Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, la giusta occasione per fare il punto della situazione. Che non è delle migliori in tutto il mondo, peggiorata soprattutto dopo il C ...