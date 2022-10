Salute mentale | #BREAKTHESTIGMA anche in azienda | SKS365 lancia l' iniziativa‘Wellbeing &Mental Health' per i propri dipendenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il piano trimestrale riguarda tutte le sedi internazionali del Gruppo. Si inizia con il ‘Wellness Time': le ore di lavoro diventano tempo(pagato) per prendersi cura delo benessere psicofisico Roma, 10 ottobre 2022–Una nuova iniziativa è in arrivo per idiGroup. Incontri periodici personali e di gruppo, consulenza professionale in sede con esperti terapeuti, consigli nutrizionali e supporto per la pratica costante di ciascuno, tutto finalizzato a un unico obiettivo: la cura e l'attenzione per il benessere sia fisico che. Un percorso lungo tre mesi che l'hatonelle quattro sedi del Gruppo- Serbia, Malta, Austria e Italia -oggi, 10 ottobre, in concomitanza con il World MentalDay, giornata di ...