Salute mentale | 300mila domande per il bonus psicologo | il 60% delle richieste da under 35

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sonolein Italia per il, il 60% sono35, un dato che rispecchia tutta la sofferenza dei più giovani dinanzi alla Pandemia ma anche all’incertezza del futuro. L’effetto è un aumento di ansia e depressione con conseguente e preoccupante rialzo di atti autolesionistici, tanti tra i minori. Un numero diche supera di gran lunga i fondi stanziati dal governo a luglio scorso (1o milioni di euro per circa 16mila persone). E il dubbio ora è come aiutare chi è rimasto escluso. E una rete ‘sentinella’ di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha scattato la fotografia su 37 Dipartimenti di: nei primi sei mesi del 2021 sono diminuiti gli utenti trattati, è aumentato il tempo di ricovero, e ...

Il 10 ottobre è la giornata mondiale dellae proprio in virtù di questa importante ricorrenza è stato condotto uno studio dal centro medico Santagostino, primo erogatore di psicoterapia online in Italia. La ricerca ha preso in ...Argomenti altri animaliGiornata della, un problema per una persona su otto di Giulia Masoero RegisE una rete ‘sentinella’ di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha scattato la fotografia su 37 Dipartimenti di Salute Mentale: nei primi sei mesi del 2021 sono diminuiti gli utenti trattati ...All'Open day 2022 organizzato dall'Osservatorio nazionale della donna, il servizio psichiatrico dell'Ospedale di Bolzano ha partecipato portando negli ambulatori di ginecologia un punto informativo ...